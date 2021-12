Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate cinci persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externata o persoana. In aceeași perioada au decedat șapte persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Totalul persoanelor…

- Prefectura Suceava a informat ca in cursul zilei de joi, numarul total al persoanelor vaccinate la nivelul județului Suceava a ajuns la 141.893, din care 90.630 de persoane cu rapel și 18.690 de persoane au primit și doza a treia. In cursul zilei de ieri, 3 noiembrie a.c., s-au vaccinat in județul Suceava…

- Nu mai puțin de 418 de suceveni infectați cu Covid-19 au murit in cursul lunii octombrie. Prefectura Suceava a transmis o situație a deceselor provocate de noul coronavirus in luna trecuta, din care reiese faptul ca cel mai mare numar de decese, de 22, a fost inregistrat in data de 23 octombrie. Cele…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 26375 de persoane declarate vindecate d coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 64 persoane suspecte de infecție…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 25997 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 75 persoane suspecte de infecție…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 25360 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 60 persoane suspecte de infecție…

- Epidemia de SARS-CoV2 in județul Suceava are in continuare o evoluție ingrijoratoare. Direcția de Sanatate Publica a informat, joi, ca sunt 183 de noi infectari cu SARS-CoV-2, din 1802 testari și 47 de persoane confirmate pozitiv au fost internate in spital de miercuri pana joi, dintre care 6 ...

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23577 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane suspecte de…