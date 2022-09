Trei stiluri diferite combinate pentru o piesa. Mahalo, Captain Cuts si Dan Caplen lanseaza Are U With Me

Stiri pe aceeasi tema

- 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production inregistreaza succes dupa succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alaturi de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales sa faca parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”,…

- Andia lanseaza oficial videoclipul piesei „Ce urmeaza”, piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei care a fost lansat in primavara acestui an. „Ce urmeaza” este o piesa sensibila de dragoste, care a fost compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan și Viky Red, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad Lucan…

- Basshunter face echipa cu Alien Cut și a lansat vineri, 2 septembrie, „End The Lies”, o piesa cu care putem empatiza cel puțin o data in viața. Vara a luat sfarșit, iar acum este momentul pentru noi inceputuri. Prin urmare, „End The Lies” vine sa ne dea impulsul de care avem nevoie pentru a vorbi deschis…

- Andrei Banuța lanseaza luni, 29 august, „Best Friends”, o piesa pasionala, despre prietenii care se transforma in relații. Piesa vine la pachet cu un ritm reggaeton, deja o semnatura specifica a artistului, și promite sa schimbe energia zilei și sa induca dorința de dans. „Best Friends” este o piesa…

- Giulia Jewlz lanseaza „Apusul” și iși face, astfel, debutul in industria muzicala din Romania intr-un mod indrazneț, care o caracterizeaza, fara doar și poate. „Apusul” este o piesa plina de senzualitate, despre povești care se opresc la apus, dar nu inceteaza sa reinceapa in zori de zi, cu speranța…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Alduts Sherdley marcheaza inceputul colabararii cu Global Records & Seek Music prin lansarea noului ei single „Te aștept” alaturi de Vlad Flueraru. Muzica sa este total atipica și nonconformista, iar lucrul acesta se poate observa și in look-ul ei. Piesa „Te aștept” imbina perfect stilul R&B ce o caracteriaza…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din Europa cu hitul „Up”, regina muzicii dance, INNA, revine cu un nou single – „Magical Love”. O piesa dance pop cu un mesaj pozitiv, „Magical Love” se lanseaza insoțita de un vizual, urmand ca videoclipul oficial sa aiba premiera in urmatoarele saptamani. „Vreau…