- Emmanuel Macron (42 de ani), președintele Franței, a dezvaluit ca a contractat noul coronavirus. S-a testat dupa ce a inceput sa dezvolte simptomele bolii, informeaza BBC, citat de Digi 24. Emmanuel Macron, președintele Franței, are coronavirus Președintele francez a intrat in izolare in urma diagnosticului. „Președintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca nu va condiționa vânzarea de arme catre Cairo de drepturile omului deoarece nu vrea sa slabeasca abilitatea Egiptului de a combate terorismul în regiune, relateaza ReutersAmbele state, care au îngrijorari comune privind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, cu presedintele azer Ilham Aliev si cu premierul armean Nikol Pasinian, Franta dorind o "supervizare internationala" a acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah, informeaza AFP. In timpul acestei noi discutii, presedintele francez…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi, intr-o vizita in zona de frontiera Perthus, in Pyrenees-Orientales, o dublare a efectivelor fortelor de control la frontierele Frantei - de la 2.400 la 4.800 -, in lupta impotriva amenintarii teroriste, traficurilor si migratiei ilegale, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut ministrului sau de Interne Gerald Darmanin sa se deplaseze saptamana aceasta la Tunis pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului, dupa atacul sangeros comis joi la Nisa (sudul Frantei) al carui autor presupus este un tunisian de 21 de ani, relateaza…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…