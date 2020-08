Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca voi veti continua sa livrati marfuri, servicii si sa sustineti proiectul Nord Stream 2, veti impiedica supravietuirea intreprinderii voastre”, ameninta in aceasta scrisoare, datata miercuri, 5 august, senatorii Ted Cruz, Tom Cotton si Ron Johnson. Statele Unite se opun de ani de zile acestui proiect,…

- Autoritatea de concurența din Polonia a amendat Gazprom cu 213 milioane de zloți (48,2 milioane de euro) din cauza ca gigantul rus din domeniul energiei nu a cooperat in cadrul investigației privind construirea conductei de gaze Nord Stream 2, transmite Reuters. Polonia se opune conductei, care va aduce…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a lansat noi avertismente intreprinderilor implicate in construirea gazoducurilor Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania și in cea de a doua parte a gazoducului TurkStream, ce leaga Rusia de Turcia, via Marea Neagra. Aceasta decizie expune investițiile și alte…

- SUA se indreapta spre sanctionarea celor implicati in gazoductul Nord Stream 2, ce vizeaza transportul gazelor naturale din Rusia in Germania via Marea Baltica, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmit Bloomberg si DPA."Iesiti acum sau riscati consecinte", a declarat…

- Aceștia propun sa le extinda inclusiv asupra companiilor care furnizeaza servicii de asigurare și reasigurare navelor care lucreaza la construcția conductei de gaz, precum și a unui șir de alte companii. Berlinul a avut o reacție negativa la aceste propuneri. Potrivit lui Klaus Ernst, șeful…

- E un proiect ruso-european al noului gazoductul din Rusia spre Germania, prin Marea Baltica. Proiectul este convenabil Europei pentru ca sporește siguranța livrarilor gazului și permite rezolvarea deficitului tot mai mare de gaz in regiune. Insa, impotriva proiectului se pronunța SUA, care…

- Construcția conductei Nord Stream 2, care leaga producatorii ruși de gaz cu consumatorii din Europa, blocata dupa ce o nava elvețiana de montare a conductelor a refuzat sa termine lucrarile la proiect, potrivit sputniknews.com.Refuzul a venit la o zi dupa ce SUA au introdus sancțiuni impotriva…