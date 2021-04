Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a emis marți o serie de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele in perioada dintre sambata Floriilor si sarbatoarea Izvorului Tamaduirii (24 aprilie – 7 mai). Indrumari ale Cancelariei Sfantului Sinod, aprobate de Patriarhul Romaniei, privind slujbele care vor fi…

- „Am discutat și cu primarii PNL și șefii de CJ, sa vorbeasca despre beneficiile campaniei de vaccinare, dar la țara e nevoie de primar și de preot. Este nevoie de toata lumea, din ce am vazut eu și biserica, și toate cultele susțin campania in acest moment.Eu cred ca preoții susțin campania de vaccinare.…

- „Am discutat și cu primarii PNL și șefii de CJ, sa vorbeasca despre beneficiile campaniei de vaccinare, dar la țara e nevoie de primar și de preot. Este nevoie de toata lumea, din ce am vazut eu și biserica, și toate cultele susțin campania in acest moment.Eu cred ca preoții susțin campania de vaccinare.…

- Premierul Florin Cițu va propune ca in noaptea de Paște sa nu fie nicio restricție de circulație. De asemenea, șeful Guvernului vrea ca magazinele sa fie deschise in Vinerea Mare pana la ora 20.00... The post Cițu nu vrea restricții de circulație in noaptea de Inviere. Noile propuneri facute de premier…

- Premierul Florin Cițu a afirmat joi, dupa intalnirea cu reprezentanții cultelor religioase din Romania, ca vor fi modificate restricțiile de circulație pentru ca romanii sa poata participa la slujbele de Paște. In același timp, el a menționat ca a cerut ajutorul preoților pentru a-i convinge pe credincioși…

- Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.Se pare ca Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.La discutiile dintre premier si reprezentantii bisericilor au participat…

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. In urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2.

- Paște 2021 - Noaptea de Inviere / Premierul Florin Citu a spus ca nu urmeaza sa fie instituita o carantina naționala in perioada de Paște.”In luna martie primim 2.6 milioane doze de vaccin. In luna aprilie primim cel puțin 3.1 milioane doze de vaccin.Am avut grija sa aloc resursele necesare ca pana…