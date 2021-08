Trei răniți și o femeie încarcerată în urma unui accident care a avut loc pe autostradă, în apropiere de Șuștra Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați azi sa intervina la un accident rutier produs pe A1, km 475, sensul de mers Lugoj-Timișoara, in apropiere de Șuștra. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de lucru Topolovațu Mare, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru cu ... The post Trei raniți și o femeie incarcerata in urma unui accident care a avut loc pe autostrada, in apropiere de Șuștra appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe A1, km 475, sensul de mers Lugoj-Timișoara. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de lucru Topolovațu Mare, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru cu apa si…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Timiș au fost solicitate sa intervina la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 475, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de lucru Topolovațu Mare, cu o autospeciala…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…

- Accident mortal pe A1. O femeie a ramas incarcerata și a murit. ISU Timiș - in data de 27.06.2021, la ora 11.10, in urma apelului primit pe SNUAU 112, am fost anuntați despre producerea unui accident rutier pe Autostrada A1, km 512, in dreptul localitații Orțișoara, intre doua autoturisme,…

- Printr-un apel la 112, ISU Timiș a fost chemat sa intervina la ora 11.10, in urma producerii unui accident rutier pe Autostrada A1, km 512, in dreptul localitații Orțișoara, intre doua autoturisme, o persoana fiind incarcerata. A fost alertat Punctul de Lucru Pișchia si Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara…

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…