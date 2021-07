Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu a anunțat ca a amendat, cu 250.000 de lei, cele trei rafinarii din zona Ploieștiului.Intr-o informare transmisa de comisarii de mediu, aceștia menționeaza ca sancțiunile au fost aplicate "ca urmare a disconfortului olfactiv resimțit de locuitorii Municipiului Ploiesti, in perioada…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat miercuri ca rafinariile Vega, Petrotel – Lukoil S.A. și OMV Petrom Petrobrazi au fost amendate ca urmare poluarii din perioada 4-5 iulie, din cauza careia locuitorii din municipiul Ploiești au resimțit mirosuri insuportabile, potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook…

- Trei rafinarii amplasate in judetul Prahova au fost amendate cu 250.000 de lei de comisarii Garzii de Mediu dupa ce, timp de doua zile, locuitorii municipiului Ploiesti au reclamat in repetate randuri disconfort olfactiv, iar in urma masuratorilor statiile automate de monitorizare a calitatii aerului…

- Garda de Mediu a aplicat sapte amenzi in valoare de 250.000 de lei rafinariilor din Ploiesti si din apropierea orasului, pentru poluarea aerului in zilele de 4 si 5 iulie, anuntul fiind facut, miercuri, pe pagina de Facebook a Garzii Nationale de Mediu. Rafinaria Vega a fost sanctionata cu trei amenzi…

- Trei rafinarii amplasate in municipiul Ploiesti si comuna Brazi au fost amendate de comisarii de mediu, ca urmare a disconfortului olfactiv resimtit de ploiesteni in perioada 4-5 iulie, informeaza, miercuri, Garda Nationala de Mediu (GNM). Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a institutiei,…

- Pompierii continua sa intervina joi dimineata la incineratorul de deseuri de langa Ploiesti, la peste 24 de ore de la izbucnirea unui puternic incendiu care a afectat o suprafata de peste 4.000 de metri patrati. De asemenea, in zona afectata de foc a fost gasita si persoana care se presupune ca se afla…

- O ampla actiune de control a comisarilor Garzii de Mediu a avut in vizor centrele de dezmembrare a masinilor scoase din uz din comunele pravovene Bucov si Scorteni, dar si in Mizil si Ploiesti.

- F. T. Un echipaj de specialisti din cadrul Unitatii Speciale de Interventie pentru Situatii de Urgenta (USISU) Ciolpani si o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova s-au deplasat ieri pe amplasamentul fostei Rafinarii Astra, in…