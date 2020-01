Trei rachete Katiusa au cazut luni seara in Zona Verde din Bagdad, in apropiere de ambasada americana, fara a provoca victime, au declarat surse din serviciile de securitate pentru France Presse. De la sfarsitul lui octombrie, zeci de rachete i-au vizat pe soldatii si pe diplomatii americani in Irak, in special in Zona Verde din Bagdad. Aceste atacuri nu au fost niciodata revendicate dar ele au fost atribuite de Washington unor factiuni pro-iraniene din militiile locale. Potrivit Reuters, care citeaza surse din politie, rachetele au fost lansate din districtul Zafaraniyah din afara capitalei Bagdad,…