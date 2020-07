Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Vladimir Putin si Donald Trump au discutat luni la telefon propunerea liderului american de a largi formatul G7, a anuntat un comunicat al Kremlinului, transmite AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Într-o conversatie telefonica care a avut loc la "initiativa partii americane",…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial este de aproximativ 5 milioane, iar cel al deceselor a depasit 328.000, potrivit datelor Johns Hopkins University. Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si…

- Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si 328.169 de decese. Expertii in sanatate sustin ca numarul de cazuri este semnificativ mai mare, avand in vedere testarile efectuate si intarzierea raportarilor. Acest lucru, spun ei, se aplica si…

- Rusia a depașit China la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus. Luni, cea mai intinsa țara din lume a raportat 6198 de cazuri noi de infectari cu coronavirus, depașind cea mai populata țara din lume, China.In acest moment, Rusia are 87.147 de cazuri de infectari, iar numarul deceselor a…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 401 noi cazuri. 3.054 de persoane au fost declarate vindecate și externate. De la intrarea…

- De la inceputul pandemiei si-au pierdut viata 202.880 de oameni. Cele mai multe decese, peste 54.000, au fost inregistrate in Statele Unite. Locul secund este ocupat de Italia, cu peste 26.300, urmata de Spania, cu mai mult de 22.900, Johns Hopkins University. Citeste si: Spania decide…

- Inca patru romani infectati cu noul coronavirus au murit in Marea Britanie iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii din cauza COVID-19 este de 70, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 1.480 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati…

- Numarul cazurilor de coronavirus a depașit marți pragul de 2,5 milioane, in timp ce numarul deceselor inregistrat oficial este de peste 170.000, potrivit centralizarii realizate de Johns Hopkins University pe Arcgis. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra unui posibil nou val de cazuri…