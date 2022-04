Agentia Nationala de Integritate a constatat ca trei politisti si un jandarm au savarsit infractiunea de fals in declaratiile de avere, dupa ce nu au declarat in total suma de 180.000 de lei, bani castigati din jocuri de noroc. Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 92.897 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Mihai Hongu, agent de politie in cadrul Politiei Statiunii Targu Ocna, judetul Bacau. Printre altele, el nu a mentionat in declaratiile de avere venituri incasate din jocuri de noroc in cuantum de 21.104…