Trei persoane au murit prinse sub dărămături, după ce planșeul unei ferme agricole s-a prăbușit peste ele, la Stănişeşti Pompierii bacauani au fost solicitați, joi, sa intervina in comuna Stanișești, in urma unui apel primit la numarul de urgența 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi, dupa ce planșeul unei ferme agricole din localitate s-a daramat, relateaza Ziarul de Bacau.„Ajunse in teren, echipajele operative au actionat pentru extragerea persoanelor prinse sub daramaturi. Acestea au fost extrase succesiv, in stare de inconstienta, fiind predate echipajelor medicale pentru efectuarea manevrelor de resuscitare”, a transmis ISU Bacau.In ciuda eforturilor depuse de echipajele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

