Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, dupa ce o masina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitatii Fundulea a fost restrictionat."Un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona localitații Fundulea, județul Calarași, pe sensul dinspre București spre Constanța. Trei persoane au fost ranite", anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Cele trei persoane ranite au primit ingrijiri medicale la fața locului. Dupa producerea acestui accident, traficul…