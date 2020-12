Trei pacienți aflați in stare grava din cauza arsurilor au fost transportați, sambata, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, la spitale de specialitate din Austria și Germania. Misiunea umanitara a fost efectuata pe ruta Otopeni – Cluj Napoca – Viena – Graz – Munchen – Otopeni. Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian sambata, in jurul orei 14:00. Ministrul Sanatații a aprobat recent un ordin care reglementeaza transferul in strainatate a pacienților cu arsuri grave. The post Trei pacienți cu arsuri grave pe corp, transportați in Austria și Germania appeared first on Puterea.ro…