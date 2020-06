Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit si alti trei au suferit rani grave dupa ce au fost injunghiati, sambata, intr-un parc din Reading. Polițiștii au investigat incidentul, iar un barbat a fost arestat la fata locului sub suspiciunea de omor.

- Trei oameni au murit si alti trei au suferit rani grave dupa ce au fost injunghiati, sambata, intr-un parc din Reading. Polițiștii au investigat incidentul, iar un barbat a fost arestat la fata locului sub suspiciunea de omor, anunța MEDIAFAX.Politistii britanici cerceteaza modul in care s-a…

- Polițiștii și jandarmii au dat, in ultimele de 24 de ore, peste 200 de sanctiuni in valoare de aproape 200.000 lei. Totodata, peste 100 de persoane care nu au respectat regulile au fost duse in...

- Romania a intrat de astazi, 15 mai, in Stare de Alerta fiind prevazute mai multe masuri care trebuie respectate de oameni. Autoritatile interzic in continuare deplasarea in afara localitatilor, dar

- Zeci de cadavre au fost descoperite in mai multe camioane frigorifice parcate pe o strada din New York, dupa ce mai mulți oameni s-au plans de mirosul din zona, informeaza BBC. Alerta a fost data de trecatorii care au semnalat scurgeri și au detectat un miros venind dintr-un camion. Autoritațile au…

- O barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat, joi seara, in Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din Mehedinti.Barca in care se aflau cei 18 oameni, 16 migranti si doua calauze, ar fi plecat din…

- Mascații au intervenit, azi, in forța la o inmormantare din județul Olt, dupa ce un localnic a alertat autoritațile ca la evenimentul tragic s-au stans zeci de oameni, deși in ordonanța militara scrie negru pe alb ca nu trebuie sa fie mai mult de opt persoane.Zeci de oameni din Slatioara, județul Olt…

- Indicațiile stricte date de autoritați in perioada crizei nu sunt respectate nici pe departe de locuitorii celei mai sarace localitați din Uniunea Europeana. Contrar sfaturilor și ordonanțelor guvernamentale, populația de etnie roma din satul Crucea, comuna Lungani, pare sa fie mai activa ca niciodata…