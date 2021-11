Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5 milioane de oameni au murit din cauza Covid-19, la nivel mondial. Mai exact, 5.088.000 de persoane au decedat din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Acestea sunt cifrele oficiale. Cele mai multe decese s-au inregistrat…

- Un nou incendiu la un spital Covid din Romania! S-a intamplat la Ploiești. Tragedia, care a avut loc joi dimineața, la spitalul suport-Covid Movila, s-a soldat cu doua decese. Zeci de pacienți au fost evacuați. Incendiul a izbucnit intr-un salon de la parterul spitalului, de pe Sectia de Boli Infectioase.…

- Tragedie in India, sambata dimineața, unde 11 pacienți Covid au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI a unui spital din Ahmednagar.Cand a izbucnit incendiul, in secția Covid erau internați 17 pacienți.Dintre cei șapte, un pacient in stare critica a murit.

- Formele grave de Covid-19 fac in continuare victime in randul sucevenilor. In intervalul 1-2 noiembrie a.c., orele 10.00, in județul Suceava au murit 20 de oameni care aveau forme grave de Covid. Dintre aceștia, 18 au murit in spitale și 2 la domiciliu. Cea mai neagra zi din acest val 4 al ...

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata sambata. Potrivit cifrelor prezentate pe Facebook, intr-un interval de 24 de ore, de vineri pana sambata, la fiecare 5 minute un roman a murit…

- Pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.148.983 de pacienți au fost…

- Al doilea pacient salvat din incendiul de vineri a decedat. Este vorba de un barbat de 40 de ani, care fusese internat in secția ATI a Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și care s-a salvat sarind pe geam. El a fost transferat atunci la Spitalul Județean de Urgența Constanța, unde a murit miercuri,…

- Cați oameni au murit din cauza pandemiei covid-19? Raspunsul depinde atat de datele disponibile, cat și de modul in care definiți termenul „pentru ca”. Mulți oameni care mor in timp ce sunt infectați cu SARS-CoV-2 nu sunt niciodata testați pentru aceasta boala și nu introduc totalurile oficiale,…