Suspiciune de coronavirus la Alexandria: bărbat dus la Secția de boli infecțioase

Suspiciune de coronavirus la Alexandria: bărbat dus la Secția de boli infecțioase in Eveniment / on 14/03/2020 at 15:17 / Un bărbat din Alexandria a fost luat, de la domiciliu, și transportat, de un echipaj specializat al ISU, la Secția… [citeste mai departe]