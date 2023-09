Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unor indieni și pakistanezi, in Timiș. Aceștia au venit in Romania cu vize de munca insa nu planuiau sa ramana aici. Au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni, judetul Timiș, au depistat trei cetaeni nepalezi și un indian, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 22:15, politistii de frontiera din…

- Planuri de a ajunge in vestul Europei date peste cap pentru mai mulți migranți intrați și aflați legal in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Au fost depistați in zona Lunga și Jimbolia.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga si Jimbolia, judetul Timis, au depistat 41 de cetateni straini, intrati si aflati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia.Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat 41 de cetațeni straini, intrați și aflați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Pentru depistarea acestora, polițiștii de frontiera s-au folosit de mijloacele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Sannicolau Mare Jimbolia și Deta, judetul Timiș, au depistat doua grupuri formate din cinci, respectiv trei cetateni din Nepal, Pakistan și Afganistan toți cu permise de ședere valabile pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unor grupuri formate din 10 migranți, in Timiș. Aceștia sunt cercetați penal dupa ce au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. Polițiștii au deschis dosare penale.