Trei femei au furat 635 kg de pepeni

- Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au depistat, azi noapte, 4 minori, de 14 ani, din Craiova, care in cursul aceleiași nopti, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiu și dintr-un autoturism parcat pe o strada, din localitate. Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au…

- In noaptea de 9/10 august 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, impreuna cu polițiștii rutieri din Blaj i-au depistat pe 4 barbați, cu varste cuprinse intre 41 și 49 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce transportau cu un autovehicul, pe raza extravilanului localitații…

- Un cetațean al comunei Balteni a apelat 112 sesizand polițiștii ca i-a disparut autoturismul parcat in fața casei. In aceasta dimineața, polițiștii Secției 5 de Politie Rurala Rovinari au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Bilteni, cu privire la faptul ca noaptea trecuta,…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Drobeta Turnu Severin cerceteaza trei tineri bucureșțteni, banuiți de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca, la data de 21 iulie, tinerii de 30 respectiv 31 de ani, toți din municipiul București ar fi patruns in locuința unei femei de 83 de ani,…

- Un barbat a fost retinut de politisti pentru savarsirea infractiunii de talharie.Urmare a sesizarii din data de 19 iulie a.c., privind savarsirea unei infractiuni de talharie, politisti din cadrul Sectiei 5 au depistat un barbat, de 34 de ani, banuit de comiterea faptei.Potrivit IPJ Constanta, in urma…

- Trei tineri banuiti de savarsirea unei infractiuni de furt calificat sunt cercetati de politistii din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Ludus. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 26.000 de lei. In fapt, in perioada 06 -12 iulie a.c, trei tineri, cu varste cuprinse intre…

- Un barbat din orașul Sangeorz-Bai a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore și acum este cercetat penal sub control judiciar, fiind banuit ca ar fi furat peste o mie de euro din biroul unei societați comerciale din Bistrița. ”Barbatul a fost surprins de catre un angajat al unei societați comerciale…