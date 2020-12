Trei dosare penale pentru furt calificat La data de 23.12.2020, in urma activitaților investigative și in urma efectuarii unei acțiuni pe raza municipiului Hunedoara, politistii au identificat trei barbati din municipiul Hunedoara, cu varste cuprinse intre 30 si 33 de ani, banuiti de comiterea infracțiunii de furt calificat. Politistii au stabilit ca cei trei, la data de 14.12.2020, au patruns, prin forțarea ușii de acces, in interiorul locuintei unui barbat din municipiul Hunedoara și au sustras un televizor LCD. Cei in cauza au fost reținuți pentru o perioada de 24 ore și depuși in Centrul de Reținere și Arestare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

