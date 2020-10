Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a marturisit vineri, in ajunul celei de a 30-a aniversari a reunificarii Germaniei, ca restrictiile pe care a trebuit sa le impuna la inceputul pandemiei i-au adus aminte de viata ei in Republica Democrata Germana (RDG), relateaza AFP.

- Circa doua treimi dintre germani cred ca integrarea dintre Estul si Vestul tarii, altadata separate, inca nu este completa, informeaza joi dpa potrivit Agerpres. Intr-un sondaj realizat de YouGov la comanda dpa, 64% dintre respondenti au spus ca nu vad procesul de reunificare ca fiind unul complet,…

- Fosta RDG a recuperat in mare parte decalajul economic fata de Germania de Vest, la 30 de ani de la unificare, insa Estul e in continuare mai sarac La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest,…

- Germania lanseaza o serie de evenimente sambata pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a reunificarii istorice a natiunii, o sarbatorire umbrita de pandemia de coronavirus, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In loc sa marcheze unificarea pe 3 octombrie, cunoscuta ca Ziua Unitatii Germane,…