Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, participa, sambata, la Timisoara, la evenimentele dedicate Revolutiei Romane, organizate de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania potrivit news.ro”Unul dintre evenimentele speciale din program este Gala din 14 decembrie, de la ora 19.00, in cadrul…

- Primaria Municipiului Targoviște, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza, in perioada 09-31 decembrie 2019, expoziția „File din Post-ul TARGOVIȘTE: „30 de ani de la caderea comunismului” – Expoziție la Centrul de Informare și Promovare Turistica apare prima data in Gazeta…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban va fi prezent, la Timisoara, in data de 14 decembrie, unde va participa la evenimentele dedicate Revolutiei Romane, organizate de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, potrivit news.ro.”Unul dintre evenimentele speciale din program este Gala din…

- Pe 9 noiembrie 1989 cadea Zidul Berlinului. Intre 20 si 24 noiembrie, la Bucuresti se desfasurau lucrarile celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Roman, care aveau sa se incheie cu realegerea in functia de Secretar General a lui Nicolae Ceausescu.

- Tarile din fostul bloc estic inca se afla in urma Occidentului din cauza comunismului, a scris sambata pe Facebook premierul bulgar Boiko Borisov, in ziua in care se marcheaza 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite BTA, anunța AGERPRES.Citește și: Cozmin Gușa arunca bomba: Doi…

- Tarile din fostul bloc estic inca se afla in urma Occidentului din cauza comunismului, a scris sambata pe Facebook premierul bulgar Boiko Borisov, in ziua in care se marcheaza 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite BTA. ''Comunismul a lasat in urma o astfel de prapastie incat…

- Canalul Dunare-Marea Neagra (foto: Bloomberg) “Canalul de la Dunare pana la Portul Constanța este notoriu in istoria Romaniei. Mii de prizonieri politici au murit pentru a-l porni iar un dictator brutal a falimentat țara in timp ce il termina” – așa iși incep jurnaliștii Bloomberg reportajul despre…

- La implinirea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, fotograful Andreas Metz a publicat luna trecuta cartea ilustrata „Ost Places – despre disparitia si redescoperirea RDG”, care prezinta 500 de fotografii facute in ultimii doi ani in Germania de Est. Andreas Metz va prezenta o selectie a acestor…