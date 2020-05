Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii de șase luni, 12 și 18 ani de la un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au COVID-19. Anterior, cinci angajați ai DGASPC Gorj au fost diagnosticați...

- Inca o infirmiera de la un centru rezidential al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj este infectata cu COVID-19, numarul persoanelor confirmate pozitiv cu noul coronavirus in respectiva unitate ajungand la cinci, a informat, marti, Biroul de presa al institutiei.…

- Patru angajati de la un centru rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj sunt infectati cu COVID-19, transmite instituția. "In urma...

- Alți trei salariați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost confirmați luni cu noul coronavirus. Este vorba de angajați ai centrului rezidențial unde duminica a fost confirmat un caz de COVID 19. Persoanele infectate sunt asimptomatice. „In urma testarilor…

- Prefectura Olt a anuntat ca s-a primit rezultatul celor 112 probe pentru testarea COVID-19 in cazul beneficiarilor și salariaților din cele doua centre rezidențiale ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Olt. Rezultatul probelor prelevate in perioada 2 – 3 mai este…

- Un copil in varsta de noua ani, dintr-un centru de plasament de la Iași, grav bolnav, a fost depistat cu noul coronavirus (COVID-19). A fost demarata o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi deruleaza o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi dupa ce testul unui copil de 9 ani a iesit pozitiv pentru noul tip de coronavirus.

- Doi copii, in varsta de 2 si 12 ani, au fost adusi sambata seara la un centru de plasament al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, ei fiind testati negativ pentru COVID-19, in conditiile in care parintii si alti doi frati ai lor au fost testati pozitiv si…