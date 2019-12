Trei copii au creat un eveniment pentru a ajuta alţi copii Care e superputerea ta Craciunul acesta? E intrebarea adresata de copiii care s-au implicat in organizarea unui eveniment caritabil cu totul special, care va avea loc duminica, 8 decembrie, la restaurantul Blue Moon de pe strada Brazda lui Novac, nr. 79 A, incepand cu ora 17.00. Intr-o zi de toamna, Elena Butoescu a mers in parc impreuna cu fetita sa, Macrina, si cu prietenii ei, Nicola si Andrei, pentru a culege conuri de brad. Urma sa le transforme in decoratiuni pentru Craciun. Macrinei si celorlalti prichindei de 10 ani le-a incoltit atunci un gand in minte: sa faca tarabe de Craciun unde… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu gaze la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina a fost reluata joi seara, dupa remedierea defectiunilor aparute in cursul zilei la centralele termice din cladire, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. "Au fost remediate…

- Sectia ATI a SJU Craiova este infectata cu bacterii ultrarezistente, iar acest lucru a fost ascuns publicului pana in acest moment, reclama Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj. Acesta a oferit o declaratie de presa in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova,…

- Cinci copii de la o creșa din Suceava au fost internați in Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu gastroenterita cu rotavirus, boala digestiva contagioasa, a anunțat, marți, DSP Suceava. Potrivit directorului Direcției de Sanatate Publica Județeana…

- Polițistul de 31 de ani care s-a impușcat, in aceasta dupa amiaza cu arma din dotare in cap intr-un apartament din Caracal este in coma profunda și a fost internat in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Craiova. Potrivit medicilor de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova,…

- Una dintre cele doua „maicute“ care i-au terorizat zile in sir pe locuitorii din Vaslui a fost externata de la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta. Femeia de 69 de ani umbla acum singura pe strazi, fiica ei ramanand in continuare internata.

- Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit din cauza ranilor grave. "Pacientul a decedat in cursul zilei de marti. Avea plagi impuscate extrem de grave, la nivelul toracelui si abdomenului, cele care i-au determinat si evolutia nefavorabila si decesul", a declarat…

- Acesta a atacat politistii cu o furca si a asmutit un caine asupra lor. Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit marți din cauza ranilor grave. „Pacientul a decedat in cursul zilei de marți. Avea plagi impușcate extrem de grave, la nivelul toracelui…

- Un pacient internat pe Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani este anchetat de politisti, dupa ce asupra sa a fost descoperit un pistol. Arma se afla intr-o sacosa, iar cadrele medicale au alertat autoritatile prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112. La…