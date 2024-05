Salariul „la vedere”. Firmele, obligate să afișeze leafa Salariul va fi la vedere. Uniunea Europeana le cere angajatorilor romani sa afișeze salariile pe care le ofere. Doi ani au la dispozitie companiile sa puna in ordine grila salariala pentru a se adapta legislatiei. Pe una dintre cele mai cunoscute platforme de recrutare din Romania, peste 40% din anunturi au deja salariul afisat. Oana Datki, specialist in HR, a declarat pentru Observator: „Companiile vor trebui sa se asigure ca au criterii extrem de obiective in baza carora stabilesc nivelul salarial. In momentul in care anuntul de angajare trebuie sa spuna salariul, atunci automat angajatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare circula de o vreme o informație cum ca Uniunea Europeana ar dori interzicerea centralelor de apartament. Comisia Europeana in Romania atrage atenția asupra acestei dezinformari și ne spune clar și raspicat care este adevarul: Uniunea Europeana NU interzice cazanele/sistemele…

- Sistemul public de pensii din Romania este subiectul unor dezbateri intense, cu unele opinii indicand ca acesta ar putea avea dificultați majore in viitorul indepartat, in timp ce altele sugereaza ca situația actuala ar putea fi chiar mai sumbra decat se anticipeaza. In acest context, tinerii și persoanele…

- „Bolos da iar cu bata-n balta! Sincer, m-am saturat sa tot comentez ce viseaza contabilii din ministerul de Finante, iar ministrul le inghite nemestecate! NU crestem nicio taxa ca sa platim pensiile majorate! Investitiile sunt solutia, ca ele aduc mai multi bani la bugetul de stat prin efectul de multiplicare!…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. Ciolacu l-a criticat pe șeful Statului Major al Armatei pentru declarația referitoare la incapacitatea Romaniei de a produce in prezent…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA. Potrivit…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA, citat de Agerpres.…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual CE.