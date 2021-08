Stiri pe aceeasi tema

Atletii romani au reusit trei clasari pe locul al saptelea, duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale Under-20 de la Nairobi, pozitie care ramane cea mai buna a sportivilor nostri in Kenya. In finala feminina la saritura in inaltime, Federica Gabriella Apostol s-a clasat pe sapte, cu 1,84 metri,…

Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA, a castigat, duminica, turneul de la Cincinnati, de categorie WTA 1000, potrivit news.ro. Barty a invins-o in finala pe sportiva elvetiana Jil Teichmann, numarul 76 mondial, scor 6-3, 6-1, intr-o ora si 13 minute.

Suedezul Zlatan Ibrahimovici, care are probleme la genunchiul stang din luna mai, va lipsi de pe teren pana la jumatatea lunii septembrie, a anuntat tehnicianul echipei AC Milan, Stefano Pioli, potrivit AFP, potrivit news.ro.

Cu o performanta de 13,10 metri, atleta romana Alexia Ioana Dospin a ocupat locul sapte in finala probei de triplusalt din cadrul Campionatelor Mondiale Under-20 de la Nairobi (Kenya). In aceeasi competitie, Andreea Lungu s-a clasat pe locul 10 in finala probei de aruncarea discului, iar la 100 m garduri…

Atleta bacauana Alexia Ioana Dospin s-a clasat pe locul 7 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Mondiale Under-20 de la Nairobi (Kenya), cu performanta de 13,10 metri. Aurul a fost castigat de suedeza Maja Askag, cu 13,75 metri, argintul a revenit spaniolei Tessy Ebosele, cu 13,63…

Curtea de Apel București incepe, de luni, ascultarea pledoariilor finale ale parților din dosarul Colectiv, in care protagoniștii ce indirect ar fi conduc catre favorizarea tragediei din clubul bucureștean au fost deja condamnați la pedepse cu executare de catre Tribunalul București.