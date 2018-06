Trei cetăţeni turci răpiţi în Libia au fost eliberaţi Patru ingineri - trei din Turcia si unul din Africa de Sud - au fost rapiti in noiembrie 2017 de indivizi inarmati, in Libia. Ei lucrau pentru compania turca Enka la construirea unei centrale electrice in orasul Ubari, situat in sudul Libiei. "Cei trei ingineri turci au fost eliberati", a anuntat Guvernul de la Tripoli. Nu se cunosc informatii despre situatia ostaticului sud-african. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

