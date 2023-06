Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat 13 cetateni din Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia, toti fiind intrati legal pe teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres.Migrantii au fost descoperiti de politistii de frontiera din zona Cruceni, in urma unei…

- Dosare penale pe numele a treisprezece cetațeni din Bangladesh, la Cruceni. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Migranții au intrat pe teritoriul Romaniei legal și au chiar și vize pentru angajare.

- Dosare penale pe numele a patru bengalezi, la Lunga, județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Migranții au intrat pe teritoriul Romaniei legal și au chiar și vize pentru angajare.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Cruceni și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat doua grupuri formate șapte, respectiv șase cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile pe teritoriul, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 13…

- Patru cetațeni din Bangladesh au fost depistați de polițiștii de frontiera in timp ce mergeau pe jos, incercand sa treaca granița cu Serbia. Toți intrasera legal in Romania și aveau vize pentru angajare.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga (județul Timiș) au depistat ieri șase cetațeni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Cei șase au incercat sa treaca pe camp granița, in același timp, in doua grupuri. Toți dețineau permise de ședere…

- Dosare penale pe numele a șase nepalezi cu drept de ședere in Romania. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei.

- Ancheta a polițiștilor de frontiera din Cruceni in cazul a doi cubanezi și un sarb. Strainii sunt cercetați penal dupa ce au reușit sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania. Cetațeanul irlandez este cel care i-a ajutat, spun oamenii legii.