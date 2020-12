Trei buzoience cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore. Printre victime, o femeie fără comorbidități DSP Buzau a raportat, miercuri, peste 60 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in județul Buzau, dar și trei decese. Este vorba despre trei femei de 55, 62 și 70 de ani. Daca pacientele de 62 și 70 de ani sufereau de mai multe boli, a treia, in varsta de 55 de ani, nu avea comorbiditați cunoscute. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 61 de cazuri noi de COVID-19, 7 pacienți fiind diagnosticați in laboratoare private de analize, iar 2 la unitați sanitare din alte județe. Cei 61 de pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 14 și 84… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

