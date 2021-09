Stiri pe aceeasi tema

- Painea lui Dumnezeu sau Pao de deus este un desert portughez simplu, dar foarte delicios. Este, de fapt, o brioșa pufoasa, foarte aerata care are pe deasupra o crema cu multa nuca de cocos, vanilie și lapte. Acest desert se face extrem de simplu și il vei gasi la orice brutarie sau colț de strada […]…

- Cum sa prepari o prajitura delicioasa și extrem de simpla? Nu ai nevoie de multe ingrediente și se preteaza oricarui eveniment. Poate fi servita la o masa simpla cu prietenii sau chiar la o zi de naștere. Cum sa iți iasa pufoasa? Rețeta pentru prajitura cu portocale O masa perfecta se termina cu un…

- Polițiștii au oprit o mașina in trafic. In ea se aflau doi prieteni, ambii sub influența drogurilor. Testul a aratat pozitiv pentru Cannabis. In plus, mai aveau și „provizii„ la ei. Doi prieteni au ieșit ieri cu mașina la plimbare. Autoturismul le-a fost insa oprit in trafic de un echipaj de poliție,…

- In ora urmatoare intra in vigoare un COD ROȘU de vreme vant și furtuna. Populația a primit mesaje RO ALERT. Este posibil sa cada grindina de medii și mari dimensiuni. Ca urmare a unei avertizari ANM de Cod Roșu de vreme capricioasa, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița Nasaud a transmis…

- Traian Ogagau, primarul orașului Sangeorz-Bai, cunoscut opiniei publice pentru ca s-a filmat umilindu-și fiica de 14 ani, și-a pierdut pentru a doua oara mandatul. Prefectul județului a semnat luni ordinul de incetare a mandatului, potrivit publicației Bistrițeanul . Inainte de a parasi postul, Ogagau…

- Un alt mod de a prepara clatitele este cel al japonezilor. Ei au diverse opțiuni de clatite, iar cele care fac acum furori sunt acelea suflate care sunt moi și extrem de pufoase. Cum trebuie sa le faci și de ce ingrediente ai nevoie? Rețeta pentru clatite suflate japoneze Japonezii prefera dulciurile…

- O strada din Sangeorz-Bai ramane astazi, 8 iulie 2021, fara apa potabila pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 8 iulie 2021, intre orele 08.30 – 15.00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Sangeorz-Bai, pe strada Stejarului. In acest interval orar se vor efectua lucrari de…

- Chef Florin Dumitrescu este cel mai tanar dintre jurații Chefi la cuțite, insa priceperea lui in bucatarie nu este cu nimic mai prejos decat a colegilor lui. Rețeta de lava cake este una dintre cele mai simple, insa totodata sofisticata deoarece conține un mic secret pentru a fi asemanatoarea cu cea…