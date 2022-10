Trei bărbați fac cât o femeie! Carmen Mola, scriitoarea care e trei bărbați… Trei barbați fac cat o femeie! Nu zic eu, serios! Așa arata evidența in Spania. Daca aș fi (și mai) carcotașa, aș adauga: parca numai acolo! Insa, cum nu sunt, dimpotriva, o bomboana de fata sunt, nu adaug nimic. Inca… Doar va arat și va povestesc situația și cazul in care trei barbați fac cat o femeie! Și nu vorbim despre nea caisa de pe marginea șanțului, unde, na, mai poți sa te gandești și așa, ci despre trei barbați inteligenți și cu oarecare ștaif. Care, ce sa vedeți, doamne, domni și domnițe, s-au gandit sa scrie la trei maini niște carți și sa le semneze cu numele unei femei, Carmen Mola.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

