Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Chestnut, Andrew Stewart si Ransom Watkins au fost condamnati la inchisoare pe viata in 1984 pentru uciderea unui baiat de 14 ani. Cei trei au fost eliberati dupa ce cazul lor a fost reluat si judecatorul a dat verdictu in baza probelor aparute recent. In anii ’80 cazul…

- Trei americani de culoare, condamnați la inchisoare pe viața cand erau adolescenți, au fost achitați și eliberați luni dupa ce au petrecut 36 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, scrie AFP.Un tribunal din Baltimore, la nord de Washington, a stabilit ca Alfred Chestnut, Andrew Stewart…

- Trei americani de culoare, condamnați la închisoare pe viața când erau adolescenți, au fost achitați și eliberați luni dupa ce au petrecut 36 de ani în închisoare din cauza unei erori judiciare, scrie AFP.Un tribunal din Baltimore, la nord de Washington, a stabilit ca…

- Viața familiei din Saveni s-a transformat intr-o drama tragica din cauza unei afecțiuni netratate, care in timp s-a acutizat și a avut drept rezultat moartea unui adolescent de 17 ani, dar și o familie cu sufletele sfașiate.

- Curtea de Apel Constanta a decis vineri condamnarea definitiva la inchisoare pe viata a doi barbati acuzati ca si au ucis in bataie un amic de pahar, iar a doua zi dimineata inculpatii au sectionat cadavrul si au ascuns bucatile rezultate. Cel de al treilea inculpat suspectat ca a participat doar la…

- Doi romani, Paul Andrei Todirascu si Florin Buzila, au fost condamnati la inchisoare pe viata, dupa ce au fost gasiti vinovati ca au ucis-o pe Alina Elena Bita. Acestia au strangulat-o in fata fetitei ei de 11 luni pe 9 octombrie 2017.

- Doi români au fost condamnati în Italia la închisoare pe viata, dupa ce au omorât-o pe sotia varului lor, în urma cu aproape 2 ani, chiar în fata fiicei sale de 11 luni.