Trei avioane au aterizat la Timisoara dupa ce aeroportul din Belgrad a fost inchis. Cum vor ajunge sutele de pasageri la destinatie

- Trei avioane care au decolat din Tirana, Atena și Abu Dhabi, in care se afla aproximativ 450 de pasageri, și ar fi trebuit sa aterizeze pe aeroportul din Belgrad, miercuri dimineața, au fost redirecționate la Timișoara, dupa ce aeroportul din Serbia a fost inchis, potrivit Mediafax. Purtatorul…

- Liderul separatistilor din regiunea Donetsk din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a fost ucis vineri intr-o explozie petrecuta intr-o cafenea din capitala regiunii Donetsk, conform unei surse din administratia separatista, citata de Reuters si BBC. Alexander Zakharchenko, in varsta de…

- Dupa cateva luni de speculatii pe marginea celui mai nou sistem de operare pentru mobile iesit din Mountain View, Google a anuntat oficial versiunea finala de Android P 9.0. Cu aceasta ocazie, am aflat ca P vine de la placinta sau Pie. Android 9 Pie este urmatoarea versiune majora…

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, si fiica acestuia, Maryam, au fost arestati vineri la sosirea in tara, pe aeroportul din Lahore, informeaza DPA. Cei doi au fost condamnati saptamana trecuta, in absenta, la pedepse cu inchisoarea de zece, respectiv opt ani, pentru coruptie. Fostul…

- Liderii statelor din NATO, reuniti la Bruxelles, i-au adresat miercuri Macedoniei invitatia oficiala de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice, dupa ce autoritatile de la Skopje au solutionat disputa cu Atena privind denumirea tarii. Luna trecuta, autoritatile de la Skopje si Atena au pus…

- Traditionalul concert care inchide ceremonia de inmanare a premiului Nobel pentru pace, organizat in fiecare an pe 10 decembrie la Oslo, nu va mai avea loc in 2018 din cauza lipsei de fonduri, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de AFP. "Nu va exista un concert dedicat laureatului…

- Actorul de comedie John Melendez i-a facut o farsa, la telefon, locatarului Casei Albe Donald Trump, care se afla la bordul Air Force One, relateaza AFP. Melendez s-a dat drept senatorul democrat din New Jersey Robert Menendez si a reusit sa intre in contact la telefon cu Donald Trump, miercuri…