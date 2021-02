Stiri pe aceeasi tema

- Zapada și vantul au inceut sa creeze probleme in municipiu, acolo unde pompierii de la ISU sunt tot mai solicitați, miercuri. In jurul pranzului, aceștia anunțau: ” Patru autoturisme au fost avariate, in ultima ora, in municipiul Giurgiu de copaci care s-au rupt din cauza vantului și a zapezii și au…

- O femeie de 39 ani din judetul Galati a ajuns la spital, iar trei autoturisme au fost avariate, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati despre faptul ca pe DN 25,…

- Un nou accident rutier a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Șag. Doua autoturisme s-au acroșat, joi dimineața, fiind nevoie de intervenția pompierilor, dar și a poliției, pentru a dirija circulația. Nu a fost inregistrata nicio victima.

- Carambol pe o șosea din Timiș, marți, la ora amiezii. Doua autoturisme și un tir au fost avariate, iar o persoana a fost ranita, intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Periam.

- Un tanar de 28 de ani din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut luni seara in municipiul Sibiu. Din primele date, o persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Sibiu, doua autoturisme au intrat in coliziune, la intersecția strazilor Raului cu Hameiului. Unul dintre autoturisme era condus pe…

- Capitala și intreaga zona de sud a țarii au trecut printr-un cod galben de ninsori. Ploaia s-a transformat treptat in lapovița și ninsoare inca de noaptea trecuta. La ivirea zorilor, stratul de zapada masura doar cațiva centimetri.

- Interventii ale pompierilor bucuresteni. 15 copaci au cazut iar mai multe autoturisme au fost avariate.In urma manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISU Bucuresti Ilfov a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 15 solicitari, pentru indepartarea copacilor cazuti pe carosabil…

- Accident rutier produs intre 2 autoturisme aflate in trafic in zona Clucereasa. In urma impactului, unul a ajuns sa loveasca un gard și celalalt a acroșat alte 2 autoturisme staționate. Trei persoane au fost asistate medical la fața locului, iar ulterior paramedicii SMURD au transportat la spital…