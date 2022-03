Fundația Calina, Ordinul Arhitecților și Asociația Plai sunt marii caștigatori ai ultimei sesiuni de finanțare a proiectelor culturale, prin intermediul Centrului de Proiecte al Primariei Timișoara. Fiecare dintre acestea primesc in jur de 500.000 de lei de la bugetul local. In total, sase asociatii au otinut fonduri. Un numar de 15 proiecte au fost depuse ... The post Trei asociații primesc fiecare 500.000 de lei de la bugetul Timișoarei pentru proiecte culturale. Calina ia cei mai mulți bani appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .