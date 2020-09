Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a spus ca oamenii au votat candidații liberalilor pentru programele prezentate și pentru imbunatațirea vieții in administrațiile locale

- Consiliul National al Elevilor lanseaza platforma „Educatia prioritara - nu doar in campanie electorala”, unde candidatii la alegerile locale isi pot incarca scrisoarea de angajament privind obiectivele legate de invatamant, potrivit news.ro.”Recent, reprezentantii elevilor din Romania au…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata "o neseriozitate care ar trebui sa fie straina de orice om care este prezent in viata publica din Romania"."Aici trebuie sa readuc aminte, ca sa stie toti oamenii…

- Deputatul Doru Coliu a ramas fara primari in Teleorman in Politic / on 11/08/2020 at 11:39 / Organizația județeana a PMP reușise sa obțina doi primari la ultimele alegeri locale, respectiv Stan Nicolae, la Mavrodin, și Violeta Ionescu, la Olteni. Despre edilul comunei Mavrodin au fost semnale ca…

- Mai-marii principalei formațiuni de opoziție urmeaza sa se așeze, in cursul acestei zile, la masa discuțiilor. Principala tema de dezbatere il constituie alegerile locale, mai exact candidaturile la sectoare. Recent, social-democrata aflata in fruntea Organizației PSD București anunța ca in cursul viitorului…

- „Eu cred ca pe aceasta chestiune trebuie sa ascultam specialiștii și daca specialiștii vor spune ca exista un risc de amplificare a propagarii acestui virus, atunci trebuie sa nu le ținem. In orice caz, sanatatea populației este importanta”, a spus Nicușor Dan, la RFI. Candidatul dreptei la Primaria…

- Emil Boc este favorit sa obtina un nou mandat la Primaria Cluj-Napoca, la alegerile locale care ar putea avea loc la finele lunii septembrie. Recent, edilul clujean a primit o propunere surprinzatoare.