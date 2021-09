Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A7 care ar trebui sa lege Muntenia de Moldova se naște in chinuri: deși nu a fost inceputa decat cale de cațiva kilometri pe traseul Centurii Bacaului, autostrada intampina deja probleme in județul Neamț, pe traseul Bacau – Roman. Se pare ca traseul viitoarei autostrazi trece peste captarile…

- Vești bune pentru tinerii care au intenția sa cumpere o locuința in blocurile construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL). De acum incolo, prețul de vanzare al acestor va scadea considerabil. Facilitatea a fost deja legiferata, fiind publicata in Monitorul Oficial, OUG nr. 55/2021 prin care…

- De ieri, Giani Florian nu mai este antrenorul divizionarei C CSM Bacau. Tehnicianului i-a expirat contractul pe 30 iunie și, cum nu i-a fost propus un nou acord, nu va mai continua alaturi de „CSMei”. „Nimeni nu m-a contactat in privința unei prelungiri de contract, așa ca drumurile noastre se separa.…

- La data de 28 iunie a.c., in municipiul Bacau si pe drumurile judetene de pe raza comunelor arondate Politiei Municipiului Bacau, s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere in vederea reducerii riscului rutier. Astfel, politistii care au participat la actiune…

- Alex Soare (CS Știința/ CSM Bacau) a cucerit aurul la 5000 și 3000 m, de fiecare data cu record personal, Gabi Bitan (CSM Onești) s-a impus la lungime cu 8.10 m, in timp ce Adelina Panaet (CS Știința) și-a adjudecat proba de 3000 m obstacole 414 sportivi din 19 țari au participat sambata și duminica…

- Dupa ce au fost observați, acum cateva zile, pe Lacul Racaciuni, astazi, pelicanii au fost vazuți pe Lacul galbeni, situat la 10 kilometri in linie dreapta de zona centrala a Bacaului. Pelicanii au fost observați de membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE), care participau la o acțiune de control…

- In acest sfarșit de saptamana polițiștii locali vor fi prezenți pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica pe timpul desfașurarii evenimentelor care vor avea loc in spațiile publice. – joi, 24 iunie a.c., Primaria Municipiului Bacau organizeaza cu ocazia „Zilei Internaționale a Iei”…

- La aproape 1 an și 4 luni de la instituirea masurilor de protecție impotriva infecției cu virusul Sars-CoV 2, in județul Bacau inca mai sunt societați comerciale unde nu se respecta reglementarile in domeniu. O dovedesc constatarile Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau, in urma verificarilor…