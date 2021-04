Stiri pe aceeasi tema

- Compania AstraZeneca a anuntat luni ca tratamentul sau dezvoltat impotriva diabetului, Farxiga, nu este eficient pentru a trata pacientii cu forme grava de COVID-19, potrivit primelor rezultatele ale unor teste clinice, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Un numar de 57.615 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 1 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 58.261 de persoane. In total, de…

- Pfizer Inc si BioNTech SE au anuntat miercuri ca vaccinul lor anti-COVID-19 este sigur si eficient si produce un raspuns robust de anticorpi la copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, rezultate care deschid astfel calea pentru solicitarea unei autorizari de urgenta in Statele Unite pentru aceasta…

- Un medicament antiinflamator, tocilizumab, reduce riscul de deces la pacientii spitalizati cu o forma grava de COVID-19, conform rezultatelor unui vast studiu, salutate de specialisti si catalogate drept "vesti bune", informeaza joi AFP. Rezultatele indica faptul ca "la 25 de pacienti…

- Un tratament folosit intr-un spital din Austria pe baza de canabidiol (CBD), component al canabisului care nu are efect psihoactiv, a permis pacientilor de la ATI sa depaseasca boala COVID-19, gratie proprietatilor sale antiinflamatorii, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Uniunea Europeana continua sa ceara explicatii laboratorului anglo-suedez, dupa ce acesta a anuntat o reducere a liivrarilor vaccinului sau in primul trimestru, mai declara oficialul citat.