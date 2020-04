Stiri pe aceeasi tema

- Optimismul generat de o posibila descoperire in perspectiva a unui tratament impotriva noului coronavirus a condus vineri la o crestere a indicelui FTSE al bursei londoneze, dupa aparitia unor informatii despre rezultatele primului studiu clinic efectuat in SUA asupra pacientilor COVID-19 tratati cu…

- Optimismul generat de o posibila descoperire in perspectiva a unui tratament impotriva noului coronavirus a condus vineri la o crestere a indicelui FTSE al bursei londoneze, dupa aparitia unor informatii despre rezultatele primului studiu clinic efectuat in SUA asupra pacientilor COVID-19 tratati…

- „Atunci cand ai un medicament care trateaza cauza bolii si rezultatele sunt rapid observabile, speranta este ca putem avea pana in toamna un tratament care sa impiedice aceste forme care provoaca un numar mare de decese", a declarat pentru Mediafax Alexandru Rafila. Medicul isi bazeaza afirmatiile…

- Pacienții infectați cu coronavirus care au fost tratați cu medicamentul experimental Remdesivir s-au recuperat mai repde decat cei care au primit alte forme de tratament. Mulți dintre ei au ramas acasa pe perioada cat au fost tratați, se arata intr-un document video despre procesul de vindecare, potrivit…

- Aproximativ 450 de detinuti si membri ai personalului celei mai mari inchisori din Chicago au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile locale, semnaltnd astfel unul dintre cele mai mari focare de contaminare de la inceputul epidemiei in Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit…

- A treia zi consecutiva de prabușire pe piețele financiare. Bursa de la Tokyo a avut cea mai proasta sedinta de dupa catastrofa nucleara de la Fukushima Bursele din Asia inregistrau pierderi importante vineri, mai ales bursa de la Tokyo, pe fondul pandemiei de coronavirus care provoaca temeri referitoare…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) urmareste inscrierea in indicele FTSE Russel al Bursei de Valori din Londra si in acest scop va beneficia, incepand cu data de 11 martie, de serviciile de market making ale emitentului oferite de SSIF BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi…

- Țarile de pe trei continente au raportat primulele cazuri de coronavirus vineri, în timp ce lumea se pregatește de o pandemie, iar investitorii “au aruncat” acțiuni în așteptarea unei recesiuni la nivel global, scrie Reuters.Prețul acțiunilor au înregistrat cea…