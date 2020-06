Stiri pe aceeasi tema

- DEZINSECTIE… Primaria Vaslui anunta inceputul campaniei de combatere a tantarilor. Primele lucrari vor fi efectuate astazi, 18 iunie, intre orele 22.00 – 02.00. Tratamentele de dezinsectie vor fi realizate pedestru si cu autoutilitara in zonele destinate activitatilor sportive, in parcuri si in cimitir:…

- Autoritatile locale din Fetesti au dat startul lucrarilor de dezinsectie. Astfel, inca de ieri, 12 mai, dar si astazi, 13 mai, se efectueaza tratamente avio-chimice in toate cartierele orasului, precum si in zona padurilor limitrofe, in intervalul orar 06.00-10.00.

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 11-22 mai specialiștii serviciului vor desfașura operațiunea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare.…

- Primaria Capitalei anunta ca tratamentele de combatere a tantarilor vor incepe in 5 mai, urmand sa se desfasoare in aceasi timp in toate cele sase sectoare, cu cate doua masini de mare capacitate si o alta dotata cu atomizoare, potrivit news.ro."Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania…

- "Compania Municipala Eco Igienizare va actiona pe intreg teritoriul Municipiului Bucuresti, utilizand toate utilajele din dotare. Astfel, se va interveni in toate parcurile din Capitala, pe aliniamentele stradale, scuaruri, spatii verzi, cimitire, unitati militare, zone cu vegetatie abundenta, inclusiv…

- Primaria Municipiului Bucuresti a demarat campania de combatere a capuselor si larvelor de tantari din Capitala.”Pentru combaterea larvelor de tantari, au fost prevazute 6 tratamente de larvicizare, care se vor realiza etapizat, in perioada aprilie-noiembrie 2020", a informat Primaria Capitalei intr-un…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Eco Igienizare, a demarat astazi, 9 aprilie, campania de combatere a capuselor si larvelor de tantari din Capitala. Astfel, pentru combaterea larvelor de tantari, pentru anul 2020, au fost prevazute 6 tratamente de larvicizare, care se vor realiza…