Traseu cu „inima” la Oravița… ORAVIȚA – …cu „coloana vertebrala” pe ruta istorica pana la Anina și cu „brațe” pe Vaile Minișului și Rudariei! Sunt punctele traseului tematic in care GEC Nera considera ca ar trebui cuprinsa vechea cale ferata. Intrucat aceasta trece prin Parcurile Naționale Cheile Nerei-Beușnița și Semenic-Cheile Carașului, șeful GEC Nera, Cornel Popovici Sturza, e de parere ca, in valorificarea patrimoniului cultural al liniei, trebuie avut in vedere contextul ecoturistic al zonei. Concret, Sturza propune ca traseul liniei prin cele doua parcuri sa continue cu un traseu rutier pe Valea Minișului, care sa… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

