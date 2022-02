Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere complexitatea lucrarilor care urmeaza a fi executate pentru obiectivul de investiții ”Construire Pasaj Inferior Solventul”, respectiv faptul ca lucrarile nu se pot realiza in condiții de desfașurare a traficului rutier, se impune inchiderea circulației in zona. Drept urmare, Primaria…

- Avand in vedere complexitatea lucrarilor care urmeaza a fi executate pentru obiectivul de investiții ”Construire Pasaj Inferior Solventul”, respectiv faptul ca lucrarile nu se pot realiza in condiții de desfașurare a traficului rutier, se impune inchiderea circulației in zona. Drept urmare, Primaria…

- Azi au inceput lucrarile la noul Centru Cultural și Educațional Kuncz, obiectiv asumat de Timișoara prin dosarul de candidatura la titlul de Capitala Europeana a Culturii. Viitoarea cladire va avea parter și doua etaje și se construiește pe str. Satu Mare nr. 1A in cel mai defavorizat cartier al Timișoarei.…

- Stația de autobuz de langa Liceul Unitarian ”Janos Szigmond” se muta cațiva metri mai sus, pana in dreptul centrului comercial Sora.Lucrarile de mutare a stației au inceput de cateva zile și vor fi finalizate in curand. Astfel, va fi pus in valoare micul scuar cu statuia lui David Ferencm care era…

- Apoi, lucrarile de restaurare ar putea dura doi ani. Bojdeuca lui Ion Creanga, cel mai vizitat obiectiv al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, va putea fi vizitat in anul 2022 doar o zi, urmand ca mai apoi sa fie inchis pentru lucrari de restaurare si renovare. Muzeul are anual peste 50.000…

- Joi, 16 decembrie, intre orele 8 și 17, la intersecția strazii Amforei cu bulevardul Cetații Aquatim va executa cuplarea unei conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a bulevardului Cetații, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Amforei, Labirint și bulevardul…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe bd. Michelangelo dinspre I.C. Bratianu inspre Cluj, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Mihai Eminescu a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar condus de un alt barbat. Potrivit reprezentanților IPJ Timiș,…

- Accident de circulație pe bulevardul Michelangelo din Timișoara, noaptea trecuta, provocat de un șofer care consumase substanțe psihoactive. In urma impactului, o femeie a fost ranita. Conform IPJ Timiș, un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Michelangelo dinspre I.C.…