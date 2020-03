Stiri pe aceeasi tema

- Principalii indici bursieri americani au scazut, luni, cu peste 7% inca de la debutul tranzacționarii, dupa ce temerile privind o recesiune globala au fost amplificate de raspandirea coronavirusului si scaderea cu peste 22% a cotatiilor internationale la titei, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Indicele…

- Exporturile Chinei s-au contractat semnificativ in primele doua luni din acest an, iar importurile au incetinit, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), care a dus la masive intreruperi ale operatiunilor comerciale, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Datele sporesc temerile ca avansul celei…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) nu au reusit sa ajunga la un acord privind reducerea productiei, pentru a compensa efectele economice ale epidemiei de coronavirus (Covid-19), iar cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scazut…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in februarie, dupa patru luni de crestere succesiva, in urma declinului pretului uleiurilor vegetale, al carnii si al cerealelor, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Indicele Dow Jones a deschis luni in scadere cu aproape 800 de puncte, echivalentul unei scaderi de 2,7%, din cauza temerilor cu privire la raspandirea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pentru bursele europene, luni a fost cea mai slaba zi din ultimii 4 ani, anunța MEDIAFAX.Indicele…

- Venezuela a incheiat anul 2019 cu o rata a inflatiei de 9.585,5%, o scadere semnificativa fata de o rata a inflatiei de 130.060% in 2018, a anuntat marti Banca Centrala a Venezuelei, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Scaderea inflatiei vine dupa ce anul trecut Guvernul de la Caracas a relaxat…

- Sfarsitul anului este unul fiebinte pentru leu, supus asaltului importatorilor, care incearca sa obtina din timp valuta cu care vor achita marfurile pe care le-au vandut romanilor. Inceputul saptamanii a adus un sentiment de relaxare in piata valutara, cursul euro coborand la 4,7716 lei, minim al ultimei…

- Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a ajuns la un nou nivel record, pe fondul optimismului privind relatiile comerciale dintre SUA si China, si a datelor…