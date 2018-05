Stiri pe aceeasi tema

- AccorHotels a acceptat sa achizitioneze rivalul Movenpick Hotels & Resorts, pentru 560 de milioane de franci elvetieni (567 de milioane de dolari sau 467 de milioane de euro), intr-o tranzactie care va permite operatorului lantului hotelier Accor sa-si majoreze castigurile, potrivit AFP si Reuters.

- Atrium European Real Estate anunta vanzarea centrului comercial Militari Shopping Centre din Bucuresti catre MAS Real Estate. Prin aceasta tranzactie, in valoare de 95 de milioane de euro, un nivel cu 9% mai mare fata de cea din raportul financiar la...

- Joi, 26 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 aprilie, Loteria Romana a acordat 33.906 castiguri in valoare totala de 1.313.909,77 lei.JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La…

- Aproape 36.000 de angajați din companiile din Romania au participat anul trecut la programele de training sau de teambuilding organizate de grupul Ascendis. Diviziile de training, consultanța și teambuilding au generat cele mai mari creșteri ale vanzarilor in 2017 fața de anul 2016. Ascendis, liderul…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in 2017, un numar de 40.691 inspectii in domeniul controlului poluarii si in domeniul biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor protejate, in scadere cu 2,46% fata de anul precedent, iar valoarea amenzilor aplicate a fost de circa 39,19 milioane…

- Un tanar de 27 de ani din Gorj va controla una dintre cele mai importate afaceri din judet. Este vorba de Alexandru Razvan Versin, a carui firma ar putea prelua reteaua de magazine Succes. Informatia apare in planul de reorganizare al fir...

- Incasarile din impozitele pe proprietate au crescut cu peste sase milioane de lei, in prima luna a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 31 ianuarie 2018, Directia Fiscala Brasov a incasat de la contribuabili, persoane fizice si persoane juridice, impozite locale in valoare…