Tranzacția prin care Sif Banat – Crișana cumpara acțiunile deținute de Doosan Heavy Industries & Construction in Doosan IMGB a fost autorizata și aprobata de Consiliul Concurenței. Terenul, cu o suprafața de 540.000 de mp, este cea mai mare suprafața de teren tranzacționata in Capitala. Trnzacția a fost intermediata de Crosspoint Real Estate. Dealul, inceput și finalizat in timpul crizei sanitare, cu negocieri inchise in mai puțin de doua luni, va genera unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbana din Romania. „Deși suntem mai selectivi cu investițiile in piața imobiliara, aceasta…