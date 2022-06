Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga, informeaza Administratia Prezidentiala.

Turcia este pregatita sa gazduiasca o reuniune cvadripartita cu Natiunile Unite, Rusia si Ucraina pentru a organiza exportul de cereale prin Marea Neagra, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit AFP.

Consiliul Concurentei a anutat joi ca a autorizat tranzactia prin care Marcos Provit preia compania Gifarm.

O taxa pe cifra de afaceri va contribui, in contextul actual, la inflatie, deoarece companiile care sunt deja bune platitoare de taxe si impozite sunt stranse cu usa de multiplele crize prin care trece economia si vor trebui sa transfere aceste costuri suplimentare in preturi, considera Radu Burnete,…

eMAG, cel mai mare retailer online local, a inregistrat in 2021 in Romania o cifra de afaceri de 5,682 mld. lei, a declarat Tudor Manea, CEO al companiei, in cadrul unei conferinte de presa.

Consiliul Concurentei propune impunerea unor standarde si reglementari pentru protejarea consumatorului de potentiale probleme ce pot aparea, in contextul utilizarii serviciilor de transport alternativ intermediate de platforme digitale (ride-hailing), potrivit Agerpres.

Un om de afaceri din Timiș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind banuit ca a oferit mita 90.000 de euro unui funcționar din Primaria Giroc pentru avizarea unor documente.

Majoritatea companiilor sanctionate si marile amenzi aplicate de Consiliul Concurentei sunt date companiilor cu capital strain, a afirmat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la finalul audierii in Comisia economica, industrii si servicii din Senat.