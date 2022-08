Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Finlandei, Pekka Haavisto, i-a transmis omologului sau Bogdan Aurescu „sprijinul deplin și necondiționat al țarii sale pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen”, a transmis Ministerul roman de Externe. Bogdan Aurescu a avut astazi, 20 iulie, discuții telefonice cu miniștrii…

- Dupa o pauza de mai bine de doi ani, a sosit momentul sa fim din nou impreuna, sa traim și sa simțim romanește, scrie Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pe Facebook. Luni, 18 iulie, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 13 iulie, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile și ca la prima reuniune a Consiliul Justiție și Afaceri Interne, programata in octombrie, țara noastra va indeplini conditiile pentru a fi admisa in Spațiul Schengen. „In…

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul Culturii,…

- Comisia Europeana a transmis ca Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat, marți, un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ”ca raspuns la focarele…

- Bulgarii au trimis de opt ori mai puțini bani din strainatate catre casa, in 2021 comparativ cu 2019, scrie Agerpres . Datele publicate de Banca Nationala a Bulgariei arata ca bulgarii din strainatate si-au ajutat rudele de acasa cu 160,7 milioane de euro in 2021, comparativ cu 1,219 miliarde de euro…

- 1.800 de militari romani și aliați la exericțiul militar de la Smardan Foto: Maria Mandita. 1.800 de militari români și aliați participa la Centrul NATO de la Smârdan, din județul Galați, la un exercițiu multinațional cu tehnica de lupta terestra și aeriana. La exercițiu,…

- 19 țari din UE iși accelereaza tranziția catre energia verde și iși propun ca pana in 2030 sa se aprovizioneze cu 63% din energia electrica din surse regenerabile. Decizia a fost luata dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, anunța CNN. In ciuda ingrijorarilor legate de faptul ca razboiul Rusiei din…