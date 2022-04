Stiri pe aceeasi tema

- VEȘTI EXCELENTE…In județul Vaslui, inainte de Sfintele Sarbatori de Paște, Saptamana Patimilor vine cu vești bune! Daca in prima jumatate a lunii numarul de cazuri infectate cu virusul SARS-CoV-2 a fost un timp staționar, acum s-a intrat intr-o scadere semnificativa. Daca pe 11 aprilie cazurile pozitive…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident auto in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca accidentul a avut loc in comuna Tomești, in localitatea Chicerea, pe DN28. UPDATE: Purtatorul de cuvant al SAJ Iași a transmis detalii despre starea de…

- Drumul, care este in lungime de 76 de kilometri, este finantat din fonduri europene si ar trebui finalizat in 24 de luni. Sefii Consiliului Judetean Vrancea au semnat certificatul de urbanism in scopul elaborarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de executie pentru obiectivul ”Drum expres…

- Controalele efectuate de ISU Neamt in spitale au scos la iveala destule mari nereguli, inclusiv la cel unde zece pacienti au ars de vii intr-un catastrofal incendiu. Cadrele Inspectoratulului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ au efectuat, in acest an, controale pentru prevenirea situatiilor de…

- VESTI BUNE… Dupa aproape doua saptamani de cosmar, soarele incepe sa rasara si pe strada familiei Rusu din satul Focseasca, atat de greu incercata de incendiul care a cuprins camera in care se aflau trei copii. Vestile din Germania, acolo unde tatal micutilor a fost internat, sunt pozitive. Andrei Rusu…

- Groaznicul eveniment rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, 13 aprilie, intre comunele bacaune Racaciuni si Cleja. Pompierii au intervenit cu mai multe masini. Tragediile pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, se tin lant. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite miercuri,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, trebuie sa mearga la Bruxelles pentru a discuta acest lucru, mai spune Ciolacu, astfel incat sa nu fie menținuta limita de 9,4% din PIB pentru pensii. Liderul PSD susține ca, in acest moment, in anvelopa de 9,4%, nu sunt prinse pensiile de serviciu, respectiv pensiile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți ca ”vremea sindicalismului mafiot in Romania” a trecut și ca angajații STB care au refuzat sa iasa pe traseu ieri și azi risca sa le fie desfacut contractul de munca. Primarul Capitalei a mai anunțat ca a inființat un numar unic de telefon…