Transsiberianul - Cum a fost construită calea ferată de 9.200 km și ce spune ea despre ruși și despre țara lor A fost probabil cea mai mare lucrare de infrastructura începuta în secolul 19 și obstacolele au fost redutabile, fie ca este vorba de marile râuri ale Rusiei, de malurile pietroase ale lacului Baikal sau de permafrost. Pâna și oameni din Italia au lucrat în estul îndepartat pentru o cale ferata care a contribuit la intrarea Rusiei într-un razboi pe care l-a pierdut, spre uimirea multora.În articol puteți citi și despre cum este calea ferata Moscova - Vladivostok în prezent, cât costa biletele și ce ne spune acest uriaș traseu despre ruși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

