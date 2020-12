Stiri pe aceeasi tema

- O companie care a dezvoltat metode revoluționare de transport al peștelui proaspat, Thermo King, lucreaza cu companii farmaceutice, guverne și firme de logistica pentru a se asigura ca vaccinurile sunt pastrate in containere care sa pastreze temperaturile potrivite. Compania a reutilizat containere…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din București, Beatrice Mahler, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca vaccinul anti-COVID va fi eficient și ca acesta reprezita singura solutie pentru o viata normala."Singura solutie si speranta pe care o avem de normalitate este administrarea vaccinului. Este…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face "sezonier", ca si vaccinul antigripal, informeaza Agerpres.Nelu Tataru a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de zile."Se face cu rapel la 28 de zile (vaccinul impotriva noului coronavirus…

- Raed Arafat, a vorbit, luni seara, despre campania de vaccinare impotriva Covid-19, care va incepe in Romania de indata ce vaccinul va fi disponibil pentru achiziționare la nivel european. Șeful DSU a vorbit și despre siguranța vaccinului.„Atunci cand va ajunge vaccinul in Romania se va comunica,…

- Romania este in al doilea val al pandemiei, insa situația s-ar putea agrava daca numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus nu va scadea. Medicul Alexandru Rafila a vorbit despre perioada cand putem ajunge la cel de-al treilea val al pandemiei de COVID-19. Autoritațile romane au impus o serie…

- Consilierul pentru coronavirus de la Casa Alba, doctorul Scott Atlas, a fost puternic criticat duminica, dupa ce a publicat pe Twitter un mesaj in care le cerea americanilor din Michigan sa se „ridice” impotriva noilor restricții COVID-19 anunțate de guvernatorul democrat Gretchen Whitmer, scrie Business…

- De ieri, primarul a revenit la munca, dupa pauza de izolare Covid. In cateva zile, daca totul decurge normal, isi va lua in primire oficial si noul mandat dat de ieseni. Sau, in fine, de doar 11 la suta din ei. Dar nu asta are importanta acum. Mult mai importante sunt cateva probleme care nu mai sufera…

- De ieri, primarul a revenit la munca, dupa pauza de izolare Covid. In cateva zile, daca totul decurge normal, isi va lua in primire oficial si noul mandat dat de ieseni. Sau, in fine, de doar 11 la suta din ei. Dar nu asta are importanta acum. Mult mai importante sunt cateva probleme care nu mai sufera…