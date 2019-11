Ziarul Unirea Transportorul blindat Piranha III C, vedeta paradei militare de la Alba Iulia Transportorul blindat Piranha III C, vedeta paradei militare de la Alba Iulia Cu ocazia paradei militare ce va avea loc pe 1 Decembrie 2019, de la ora 13.00, la Alba Iulia, participanții vor putea admira ultimul model de transportor blindat Piranha III C, vehicul de lupta blindat pe roti intrat... Transportorul blindat Piranha III C, vedeta paradei militare de la Alba Iulia Redactia Ziarului Unirea